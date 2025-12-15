Мужчина рассказал о секундах до и после взрыва в жилом доме.

Пожарный из Уральска Куаныш Тилешов уже почти десять лет служит в специализированной пожарной части №1. За это время он не раз сталкивался с экстремальными ситуациями, однако события 12 декабря стали для него по-настоящему переломными.

ЧП произошло в доме №1 по улице Циолковского. Днём в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже. Огонь распространялся стремительно, подъезд был полностью задымлён. Оценив обстановку, спасатели приняли решение проникнуть в квартиру через балкон — один из самых сложных и опасных способов работы.

Куаныш оказался среди тех, кто первым поднялся на высоту. В момент, когда он готовился зайти внутрь помещения, произошёл мощный взрыв.

— Всё случилось за доли секунды. Был сильный хлопок, я даже не сразу понял, что произошло. Главное — успел лечь, иначе последствия могли быть куда серьёзнее. Наверное, Всевышний уберёг, — вспоминает пожарный.

Ударная волна оказалась настолько сильной, что балкон и оконные конструкции были практически уничтожены.

Несмотря на опасность, Куаныш действовал так, как учили на службе — без паники. После происшествия у него разрядился телефон, и он даже не подозревал, какой резонанс вызвала новость о взрыве.

— Когда я вернулся в часть и включил телефон, увидел десятки пропущенных звонков. Мне писали жена, родственники, коллеги, руководство, даже незнакомые люди. Многие переживали, спрашивали, жив ли я. Тогда я особенно остро почувствовал, что моя работа действительно важна, — рассказал он.

Куанышу 30 лет, он родился и вырос в Уральске. Решение стать пожарным принял ещё в юности — хотел помогать людям. Он понимает, что служба связана с постоянным риском, и к этому готов не только физически, но и морально.

Вне службы Куаныш — заботливый муж и отец. Вместе с супругой Манар они воспитывают четверых детей. О выборе профессии мужа женщина знала с самого начала — на момент знакомства он уже работал в пожарной части.

— Конечно, профессия опасная. Но если человеку нравится его дело, если он чувствует себя на своём месте, это важно поддержать, — говорит Манар.

Однако спокойствие — редкий гость в семьях спасателей. Каждый выезд на вызов — это тревога и ожидание. В день происшествия Манар начала получать видеозаписи и сообщения с места пожара. Почувствовав неладное, она сразу позвонила мужу.

— Я очень испугалась, сердце сжалось. Но, слава Аллаху, он был жив, — вспоминает она.

Дома супруги стараются не возвращаться к тяжёлым моментам службы. Для семьи главное — чтобы Куаныш восстановился и отдохнул. Поддержка и молитвы стали для них привычной частью жизни.

Дети гордятся отцом, интересуются его работой, бывали у него в части и без сомнений называют его героем. И в этих словах нет громких фраз — только искренняя детская вера.

История уральского пожарного — напоминание о том, что за каждым сообщением о ЧП стоят люди, которые ежедневно рискуют собой ради чужой безопасности. И дома их всегда ждут.