Сообщения о «ловушках» на дорогах — детских креслах с поддельными младенцами и бросании яиц в машины — не соответствуют действительности.

В Министерстве внутренних дел Казахстана предупредили граждан о распространении недостоверной информации в мессенджерах и социальных сетях.

— Распространяемая в мессенджерах информация о якобы «приманке» на дорогах в виде детских кресел с «поддельным младенцем», а также бросании яиц в ветровое стекло автомобиля для его остановки не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

Полиция напомнила, что распространение заведомо ложной информации через СМИ и информационно-коммуникационные сети влечёт ответственность в соответствии с законодательством. Граждан призывают сохранять бдительность и доверять только официальным сообщениям госорганов.