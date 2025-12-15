Жители жалуются на гололед, неработающие светофоры и отказ перевести школы на дистанционку.

С утра в редакцию "МГ" поступает много звонков: уральцы жалуются на отключение электричества в центре города в районе дома Карева и возмущены, что при такой погоде школы не перевели на дистанционку.

— Почему школьников не отправили на дистанционку? В Атырауской области всех отправили, а у нас только в некоторых районах. Но в городе ситуация не лучше. Гололед жуткий. Только проспект посыпали песком, а улочки до проспекта просто блестят. Сын пишет, что несколько раз упал пока добрался до школы. Еще и светофоры не работают. Дело не в том, чтобы пропустить занятия. Дело в безопасности детей. Некоторые скажут, мол, мы в детстве ходили и в мороз, и в пургу, ничего с нами не случилось. Но сейчас время другое, машин много, кровля раньше не слетала с крыш от дуновения ветерка, — говорит мама школьников Алия.

Возмущаются уральцы и взлетевшими ценами на такси.

— Я понимаю, что непогода, но сумма в 4-5 раз выше обычного. Что это?! Из-за гололеда решила отправить дочку в школу на такси. Обычно сумма была 350-400 тенге, сегодня оплатила 1290!, — возмущается жительница Уральска Альфия.

Кстати, в центральной части города, к примеру, по проспекту Назарбаева на некоторых участках нет электричества. Не работают светофоры, поликлиника №3 без света.

— Пришла сдавать анализы, а в здании темно. Медперсонал кто с фонариком, кто с лампой. Биохимию не взяли, сказали, что ее отправляют в другую лабораторию и они уже сегодня не успеют. Неужели, у клиник нет генераторов? — говорит пенсионерка.

В аварийной горсети подтвердили, что в этой части Уральска электричества нет.