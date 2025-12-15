К началу декабря 2025 года социальную выплату по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) РК получили 331,7 тыс. человек.

По состоянию на 1 декабря 2025 года социальную выплату по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) получили 331,7 тыс. человек. Из них 289,8 тыс. граждан обратились за выплатой именно в этом году, а общая сумма выплат составила 118,5 млрд тенге, сообщает Минтруда РК.

Размер пособия составляет до 45% от потерянного дохода и зависит от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплаты назначаются на срок от 1 до 6 месяцев.

Для получения выплаты уволенному работнику достаточно оформить заявку онлайн через портал eGov.kz в разделе «Трудоустройство и занятость», выбрав услугу «Регистрация лиц, ищущих работу», или через Электронную биржу труда (enbek.kz). После проверки данных карьерный центр в течение 3 рабочих дней присваивает статус безработного и назначает выплату.

При согласии на получение пособия через SMS-сообщение, направленное системой МТСЗН, выплата назначается автоматически, без необходимости дополнительного обращения.

Социальная выплата по потере работы предоставляется вне зависимости от причин увольнения и направлена на поддержку граждан в период поиска нового трудоустройства.