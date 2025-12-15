Новые нормы призваны повысить удобство для водителей и снизить риск административных санкций при объективных причинах задержки оплаты.

Министерство транспорта Республики Казахстан планирует изменить правила оплаты проезда по платным дорогам, чтобы сделать процесс более удобным для водителей. Об этом сообщили в ведомстве.

Сейчас, если водитель не оплачивает проезд в течение семи дней, на восьмой день материалы направляются в органы транспортного контроля для рассмотрения в порядке, предусмотренном Кодексом РК «Об административных правонарушениях».

После изменений физическим лицам дадут больше времени: материалы будут направляться на рассмотрение только на 31-й день после проезда, если оплата не была произведена. Для юридических лиц вводится отдельный механизм: непогашенные счета будут передаваться контролю на следующий день после 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

В Минтрансе отметили, что новые нормы призваны повысить удобство для водителей, снизить риск административных санкций при объективных причинах задержки оплаты и расширить возможности своевременного расчета за проезд.