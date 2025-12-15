Министерство транспорта Республики Казахстан планирует изменить правила оплаты проезда по платным дорогам, чтобы сделать процесс более удобным для водителей. Об этом сообщили в ведомстве.
Сейчас, если водитель не оплачивает проезд в течение семи дней, на восьмой день материалы направляются в органы транспортного контроля для рассмотрения в порядке, предусмотренном Кодексом РК «Об административных правонарушениях».
После изменений физическим лицам дадут больше времени: материалы будут направляться на рассмотрение только на 31-й день после проезда, если оплата не была произведена. Для юридических лиц вводится отдельный механизм: непогашенные счета будут передаваться контролю на следующий день после 20-го числа месяца, следующего за отчетным.
В Минтрансе отметили, что новые нормы призваны повысить удобство для водителей, снизить риск административных санкций при объективных причинах задержки оплаты и расширить возможности своевременного расчета за проезд.