Не стоит ждать, что настроение «просто придёт» — лучше создать его самим.

Когда декабрь уже в разгаре, а ощущение праздника так и не появляется, есть несколько простых способов помочь себе «включить» новогоднее настроение — чаще всего ситуацию удаётся исправить с помощью небольших бытовых ритуалов.

Украсьте пространство и включите музыку

Гирлянды, свечи, мишура и даже маленькая ёлка создают праздничный визуальный и эмоциональный акцент, а фоновая музыка помогает почувствовать атмосферу и переключиться.

Посмотрите новогодний фильм

Классика или любимые семейные фильмы помогают создать чувство уюта и погружения в сезон.

Добавьте праздничных деталей в одежду

Новогодний свитер, мягкие тёплые носки или зимняя пижама — простой, но действенный способ поднять настроение.

Займитесь подарками и упаковкой

Выбор подарков и красивая упаковка помогают почувствовать предвкушение и радость от подготовки к празднику.

Побалуйте себя зимним напитком или сходите на праздничный рынок

Горячий шоколад или глинтвейн, огни и музыка на зимних ярмарках —всё это мгновенно погружает в атмосферу.

Совет напоследок: не стоит ждать, что настроение «просто придёт». Лучше создать его самим — через любимые ритуалы, уют и время с близкими. Часто именно такие простые вещи помогают почувствовать зимнюю магию быстрее, чем вы этого ожидаете.

Источник: The Gift Experience