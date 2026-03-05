В преддверии 8 Марта рассказываем, какие цветы чаще всего дарят женщинам в этот праздник и какое символическое значение они имеют.

Накануне 8 Марта цветочные магазины традиционно заполняются покупателями — многие выбирают букеты для мам, жён, подруг и коллег. Тюльпаны остаются самым популярным символом праздника, но есть и другие цветы, которые часто дарят в этот день. У каждого из них есть своё значение.

Тюльпаны — символ весны

Тюльпаны считаются главным цветком Международного женского дня. Они ассоциируются с весной, теплом и обновлением. Яркие букеты часто дарят как знак внимания и хорошего настроения.

Розы — классика праздника

Розы остаются универсальным подарком. Красные символизируют любовь, розовые — нежность и благодарность, а белые — искренность и уважение.

Мимоза — традиционный символ 8 Марта

Ярко-жёлтые веточки мимозы ассоциируются с солнцем и теплом. Во многих странах именно этот цветок считается символом Международного женского дня.

Лилии — изысканность и уважение

Лилии часто дарят женщинам, к которым относятся с особым уважением. Эти цветы символизируют утончённость, чистоту и благородство.

Герберы — радость и позитив

Яркие герберы ассоциируются с хорошим настроением и дружбой. Они хорошо подходят для подарка коллегам и близким друзьям.

Орхидеи — красота и восхищение

Орхидеи считаются символом красоты и изысканности. Такой цветок часто дарят в знак особого отношения.

Хризантемы — искренность и долголетие

Хризантемы символизируют радость и искренние пожелания счастья. Кроме того, они долго сохраняют свежесть.

Нарциссы — начало весны

Нарциссы ассоциируются с обновлением, надеждой и началом нового сезона.

Альстромерии — дружба и поддержка

Эти цветы символизируют искреннюю дружбу и тёплые пожелания.

Пионы — удача и благополучие

Пионы часто связывают с романтикой, достатком и удачей.

В преддверии праздника флористы отмечают, что спрос на букеты резко увеличивается. При этом самыми популярными цветами к 8 Марта остаются тюльпаны, розы и мимоза — именно их чаще всего выбирают для праздничных поздравлений.