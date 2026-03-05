Накануне 8 Марта цветочные магазины традиционно заполняются покупателями — многие выбирают букеты для мам, жён, подруг и коллег. Тюльпаны остаются самым популярным символом праздника, но есть и другие цветы, которые часто дарят в этот день. У каждого из них есть своё значение.
Тюльпаны — символ весны
Тюльпаны считаются главным цветком Международного женского дня. Они ассоциируются с весной, теплом и обновлением. Яркие букеты часто дарят как знак внимания и хорошего настроения.
Розы — классика праздника
Розы остаются универсальным подарком. Красные символизируют любовь, розовые — нежность и благодарность, а белые — искренность и уважение.
Мимоза — традиционный символ 8 Марта
Ярко-жёлтые веточки мимозы ассоциируются с солнцем и теплом. Во многих странах именно этот цветок считается символом Международного женского дня.
Лилии — изысканность и уважение
Лилии часто дарят женщинам, к которым относятся с особым уважением. Эти цветы символизируют утончённость, чистоту и благородство.
Герберы — радость и позитив
Яркие герберы ассоциируются с хорошим настроением и дружбой. Они хорошо подходят для подарка коллегам и близким друзьям.
Орхидеи — красота и восхищение
Орхидеи считаются символом красоты и изысканности. Такой цветок часто дарят в знак особого отношения.
Хризантемы — искренность и долголетие
Хризантемы символизируют радость и искренние пожелания счастья. Кроме того, они долго сохраняют свежесть.
Нарциссы — начало весны
Нарциссы ассоциируются с обновлением, надеждой и началом нового сезона.
Альстромерии — дружба и поддержка
Эти цветы символизируют искреннюю дружбу и тёплые пожелания.
Пионы — удача и благополучие
Пионы часто связывают с романтикой, достатком и удачей.
В преддверии праздника флористы отмечают, что спрос на букеты резко увеличивается. При этом самыми популярными цветами к 8 Марта остаются тюльпаны, розы и мимоза — именно их чаще всего выбирают для праздничных поздравлений.