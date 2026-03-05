Документ вступит в силу с 15 марта.

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек подписал приказ о внесении изменений в правила проведения Единого национального тестирования (ЕНТ). Документ вступит в силу с 15 марта.

Согласно обновлённым нормам, абитуриенты, поступающие на родственные образовательные программы с сокращённым сроком обучения, будут сдавать ЕНТ по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. Это правило распространяется и на лиц казахской национальности, которые не являются гражданами Казахстана. Исключение предусмотрено для поступающих на образовательные программы, требующие творческой подготовки.

Также изменены положения, касающиеся абитуриентов, которые зарегистрировались на тестирование, но не смогли прийти в назначенный день по уважительным причинам. В таких случаях им могут разрешить пройти ЕНТ в другой день в период проведения тестирования, если в аудитории есть свободные места и при условии сдачи теста на том же языке и в бумажном формате.

К уважительным причинам относятся болезнь или госпитализация в день экзамена. Для подтверждения необходимо предоставить заключение врачебно-консультационной комиссии.

Кроме того, пройти тестирование в другой день смогут абитуриенты, пропустившие экзамен из-за смерти близкого родственника. В этом случае требуется предоставить свидетельство о смерти и документы, подтверждающие родство.