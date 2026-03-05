Ещё один упал рядом со школой в селе Шекерабад.

Беспилотник, запущенный из Ирана, нанёс удар по международному аэропорту Нахчывана в Азербайджане. Об этом сообщил ряд азербайджанских СМИ.

По данным МИД Азербайджана, атака произошла днём 5 марта. Один из дронов ударил по зданию терминала аэропорта в Нахчыванской Автономной Республике, ещё один упал рядом со школой в селе Шекерабад.

— Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников с территории Исламской Республики Иран, в результате которых здание аэропорта было повреждено и пострадали двое мирных жителей. Это нападение на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и способствует усилению напряжённости в регионе. Мы требуем, чтобы Исламская Республика Иран в короткие сроки прояснила и прояснила этот вопрос, а также чтобы были приняты необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных случаев в будущем. Азербайджанская сторона оставляет за собой право принимать соответствующие ответные меры, — заявили в МИД.

По информации агентства AПA и издания Media.az, обломки беспилотника также повредили взлётно-посадочную полосу аэропорта. На месте работают сотрудники прокуратуры, проводится расследование.