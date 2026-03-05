В ряде регионов возможны осадки, усиление ветра, туман и гололёд.

В пятницу, 6 марта, в Уральске ожидается облачная погода без осадков. Ночью температура воздуха составит около 0…-2°C, днём потеплеет до +2°C. Возможны порывы ветра до 14 м/с.

В Атырау ночью ожидается температура около 0…+2°C, днём воздух прогреется до +5…+7°C. Синоптики прогнозируют переменную облачность, ветер 9–14 м/с. Возможны осадки в виде дождя.

В Актау ночью будет +2…+4°C, днём ожидается до +10…+12°C. Существенных осадков не прогнозируется, ветер 6–11 м/с.

В Актобе ночью температура составит –3…–5°C, днём воздух прогреется до +2°C. Возможен снег с дождём и ветер 15–18 м/с.