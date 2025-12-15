С 22 по 31 декабря в супермаркетах страны пройдёт акция «Bereke fest».

В правительстве Казахстана обсудили меры по стабилизации цен на продукты питания и непродовольственные товары. Об этом сообщается на сайте премьер-министра РК.

По итогам ноября рост цен на непродовольственные товары замедлился до 0,9%, а на продовольственные остался на уровне 1%. При этом цены на социально значимые продукты за последние четыре недели не выросли.

С учётом сезонного подорожания огурцов и помидоров поручено в кратчайшие сроки организовать «зелёные коридоры» для поставок туркменских овощей, чтобы обеспечить доступные цены в регионах с дефицитом тепличной продукции.

С 22 по 31 декабря в супермаркетах страны пройдёт акция «Bereke fest» — прямые поставки социально значимых продуктов от фермеров по сниженным ценам. В декабре также запланировано более 800 сельскохозяйственных и предновогодних ярмарок по всему Казахстану.

Отдельно поручено создать логистический центр в области Улытау для формирования запасов продовольствия и снижения логистических затрат.

Кроме того, в ближайшие дни вступят в силу изменения, предусматривающие внедрение онлайн-мониторинга складов социально значимых продуктов. Пилотный проект уже реализуется в Кызылорде, а в следующем году систему планируют распространить на все регионы.