Устранять последствия начнут 15 декабря.

14 декабря на территории ЗКО наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Отмечаются гололёд, метель, сильный снег, туман. Порывы ветра местами достигают 23-28 метров в секунду.

В послёлке Таскала Таскалинского района шквальным ветром сорвало крышу в общежитии.

— В общежитии 60 комнат, из них заселены 25. На временное размещение в районный лагерь «Шугыла» согласилась одна семья из двух человек. Остальные жильцы сообщили, что останутся в своих комнатах или временно переедут к родственникам, — прокомментировали ситуацию в акимате ЗКО.

Ремонтно-восстановительные работы начнутся 15 декабря.

В управлении образования ЗКО сообщили, что 13 декабря 2025 года в селе Сайхин Бокейординского района была повреждена часть крыши районного отдела образования. На следующий день, 14 декабря, в этом же районе в селе Саралжын обрушилась часть крыши школы, а в селе Бисен — крыша школьной котельной.