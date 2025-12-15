Житель Казахстана добился через суд возврата почти полумиллиона тенге за принтер, который оказался неисправным с первого дня. Продавец отказался возвращать деньги и отправил товар в сервис без согласия покупателя, однако суд признал технику непригодной для использования и встал на сторону потребителя.

Как сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей ЗКО, в марте 2025 года житель Уральска купил в магазине принтер за 456 590 тенге, но устройство с первого дня не работало — печатало только пустые листы. Продавец отказался вернуть деньги и без согласия покупателя отправил принтер в сервисный центр.

Через месяц магазин сообщил, что принтер «отремонтирован», но документы не предоставил, а показал лишь одну распечатанную страницу. Не дождавшись решения вопроса, потребитель обратился в суд, требуя возврата денег и компенсации морального вреда.

Продавец утверждал, что товар был исправен, а проблемы возникли из-за несоблюдения инструкции. Однако в ходе выездного заседания суда в магазине выяснилось: принтер не печатает должным образом, а цветная печать появляется только спустя 50 минут вместо заявленных 22 минут.

Суд признал товар непригодным для обычного использования и постановил вернуть истцу сумму покупки — 456 590 тенге, а также взыскать 50 тысяч тенге морального вреда.