Завтра, 16 декабря 2025 года, в западных регионах страны будет холодно, с отрицательными температурами и переменной облачностью.

В Уральске ожидается морозная погода: ночью температура опустится до −15…−13 °C, днём будет около −11…−10 °C, преобладают ясные и малооблачные условия, в некоторых частях области возможны осадки.

В Атырау также будет морозно: ночью около −9 °C, днём −6 °C. Облачность переменная, без существенных осадков. Ветер северо‑западный со скоростью до 3–4 м/с.

В Актау прогнозируется более мягкая погода по сравнению с остальными регионами: днём воздух прогреется до +2…+3 °C, ночью около 0…−2 °C. Облачность будет доминировать, осадки маловероятны.

В Актобе ожидаются морозные условия с дневной температурой около −12…−10 °C, ночью охлаждение до −15…−16 °C. В регионе сохранится облачный фон, возможен небольшой снег.

В целом запад Казахстана 16 декабря встретит сильными морозами и переменной облачностью, при этом температура ночью будет значительно ниже нуля, а в некоторых районах возможен небольшой снег. Рекомендуется одеваться тепло и учитывать погодные условия при планировании поездок.