Для поддержки предпринимателей создан реестр из 117 инструментов.

Поддержка малого и среднего бизнеса остаётся приоритетом Правительства Казахстана, а вклад МСБ в экономику продолжает расти, сообщается на сайте премьер-министра РК. По данным Бюро национальной статистики, каждый пятый казахстанец занят в сфере бизнеса, а доля валовой добавленной стоимости МСБ достигла 39,8%. На сектор приходится 45,5% экономически активного населения страны.

Средний бизнес укрепляет позиции: во втором квартале 2025 года его вклад в ВВП составил 7,9%, а число предприятий стабильно превышает 3 тысячи. Для поддержки предпринимателей создан реестр из 117 инструментов, через сервис baqylauda.qoldau.kz помощь уже получили около 222 тыс. человек. Реализуется программа льготного финансирования «Өрлеу» — в 2025 году профинансировано более 1 700 проектов на 482 млрд тенге, а два гарантийных фонда Фонда «Даму» обеспечивают доступ к кредитам для проектов разного масштаба.

Правительство отмечает, что меры охватывают все этапы — от запуска до масштабирования бизнеса, укрепляя сектор как ключевой драйвер устойчивого экономического роста страны.