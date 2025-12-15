Работа уже начата с 20 предприятиями, а к 2030 году число участников программы планируется увеличить как минимум до 70.

В Казахстане продолжается реализация мер по поддержке предпринимательства в рамках Послания Президента «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта». Как сообщили в Министерстве национальной экономики РК, Правительство совместно с ЕБРР проводит диагностику компаний и разрабатывает индивидуальные планы роста.

Работа уже начата с 20 предприятиями, а к 2030 году число участников программы планируется увеличить как минимум до 70. Параллельно в стране пересматриваются требования к бизнесу по принципу «регулирования с чистого листа», что позволит упростить условия ведения предпринимательской деятельности.

В 2025 году запущена программа льготного финансирования «Өрлеу». В ее рамках профинансировано более 1 700 проектов на сумму 482 млрд тенге. Для расширения доступа к кредитам на базе Фонда «Даму» созданы два гарантийных фонда: один поддерживает проекты до 7 млрд тенге, второй — крупные инвестиционные и инфраструктурные проекты.

В министерстве отмечают, что в дальнейшем поддержка станет более адресной с учетом отраслевой и региональной специфики, что должно усилить потенциал бизнеса и рост производства.