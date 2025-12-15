Два человека всё ещё не найдены.

Заместитель начальника департамента ЧС по ЗКО на брифинге в РСК сообщил, что во время непогоды 13–14 декабря в регионе потерялись семь жителей сёл. Два человека всё ещё не найдены: 59-летний житель Жанибекского района и 35-летний житель Казталовского района.

В поисках участвуют 170 человек, 40 единиц техники и два кинологических расчёта. Планируется привлечь вертолёт.

К сожалению, есть и жертвы. Пропавший 57-летний житель села Куйгенколь Жанибекского района найден мёртвым. Предварительная причина смерти — переохлаждение.