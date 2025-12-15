В Актюбинской области из-за резкого ухудшения погодных условий 14 декабря были временно закрыты автомобильные дороги. Как сообщает Polisia.kz, в регионе наблюдались сильная метель, буран и практически нулевая видимость, что представляло угрозу для безопасности дорожного движения.

В период действия ограничений на парковках, автокемпингах и вдоль трасс скопилось более 1,5 тысячи транспортных средств. Среди них — легковые автомобили, пассажирские автобусы и большегрузный транспорт. Сотрудники полиции и экстренных служб круглосуточно контролировали ситуацию, обеспечивая общественный порядок и безопасность граждан.

15 декабря погодные условия в регионе стабилизировались. После обследования проезжей части было принято решение о поэтапном возобновлении движения. Для снижения риска ДТП полицейские организовали сопровождение транспорта, сформировав колонны.

Движение осуществляется под контролем патрульных экипажей с соблюдением скоростного режима и мер предосторожности. В полиции призвали водителей учитывать погодные условия и следовать рекомендациям правоохранительных органов.