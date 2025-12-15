Поиски еще одного мужчины продолжаются.

По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, на 15 декабря найдены тела троих пропавших в непогоду мужчин: 57-летнего жителя Жанибекского района, 25-летнего жителя Бокейординского района и 35-летнего жителя Казталовского района. Все мужчины погибли от переохлаждения.

Еще один 54-летний житель Акжайыкского района найден живым, однако получил обморожение конечностей. Мужчину везут в Уральск.

Таким образом, на сегодня без вести пропавшим числится один человек: 59-летний житель Жанибекского района. 13 декабря около 21:00 он ушел с зимовки Бухар Куйгельдинского сельского округа.

Его поисками занимаются спасатели, военнослужащие, полицейские и сотрудники местного акимата.