Аварийно-восстановительные работы на линиях электропередачи ведутся без перерыва.

Руководитель управления энергетики и ЖКХ ЗКО Беймбет Мусин на брифинге в РСК рассказал, что во время снегопада и сильного ветра 13–14 декабря шесть районов остались без электричества — это около 16 тысяч человек.

Электроснабжение полностью восстановлено в Байтерекском, Акжайыкском и Таскалинском районах. В 16 населённых пунктах работы по восстановлению продолжаются.

— Аварийно-восстановительные работы на линиях электропередачи ведутся без перерыва. Сейчас задействованы 24 бригады (119 человек) и 25 единиц спецтехники. Все меры для полного восстановления электроэнергии принимаются, и ситуация под постоянным контролем управления, — сообщил Беимбет Мусин.

Он также отметил, что к полудню 15 декабря без электричества остаются четыре района — около пяти тысяч человек. Основная причина отключений — изношенные линии электропередач: провода «пляшут», выходят из изоляции, а на подстанциях снег забивает шкафы.