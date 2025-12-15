Объём вкладов в национальной валюте РК вырос на 2,2 трлн тенге, а долларовых — достиг рекордного минимума.

За 10 месяцев 2025 года объём депозитов физических лиц в Казахстане увеличился на 2,1 трлн тенге и достиг 26,6 трлн тенге, сообщает Казахстанский фонд гарантирования депозитов. Основной рост обеспечили тенговые вклады — их объём вырос на 2,2 трлн тенге, тогда как валютные депозиты сократились. Уровень долларизации достиг рекордного минимума — 22,5%.

Популярность тенговых депозитов объясняется ростом ставок по вкладам после повышения базовой ставки Нацбанка до 18% в октябре 2025 года. Сейчас по срочным и сберегательным депозитам доходность некоторых продуктов достигает 20%.

Казахстанцы всё чаще открывают несколько счетов и выбирают срочные или сберегательные вклады — эти сегменты выросли за 10 месяцев на 46,8% и в 7,5 раза соответственно. Всего количество счетов физических лиц достигло 220,3 млн.

Эксперты отмечают, что доверие к банкам, высокие ставки и удобное обслуживание стимулируют рост депозитного рынка, который продолжит развиваться и в 2026 году.