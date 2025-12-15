В каких районах ЗКО меняют электросети

В 2025 году в восьми районах области и двух города (Уральск, Аксай) заменят электросети.

Фото из архива «МГ»

По данным управления ЖКХ области, в 2025 году в восьми районах области и двух города (Уральск, Аксай) заменят электросети в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». Фото: Управление энергетики и ЖКХ