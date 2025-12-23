У погибшей остались двое дочерей.

Жуткое преступление произошло 19 августа этого года. В одном из жилых домов города муж убил свою жену . Ей было 39 лет. У неё осталось двое маленьких дочерей. По словам родных погибшей, в день трагической смерти Ляззат её супруг Тимур Кабдрахитов в очередной раз начал её избивать. Женщина в отчаянии успела кому-то позвонить, к сожалению, тот человек тоже не успел. Смертельный удар пришёлся в затылок. Именно от этого она умерла. Несчастную убивали на глазах маленьких дочерей 6 и 12 лет. С мужем Ляззат прожила 14 лет.

По данным общественного фонда НеМолчи.kz, суд признал Тимура Кабдрахитова виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы. Однако правозащитники считают такое наказание слишком мягким. По их словам, суд не учёл тот урон, который отец нанес своим же детям. Не учёл то, что насильник не вызвал скорую, а сначала позвонил своим сестрам.

– Изначально полиция Атырау расследовала дело по статье 106 УК РК «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Однако после резонанса дело всё-таки переквалифицировали, - сообщили в фонде.

Оказалось, что две девочки после смерти матери живут в центре адаптации несовершеннолетних без тепла и поддержки родственников. По словам правозащитников, мать Ляззат болеет, потеряла зрение и не в состоянии ухаживать за детьми. Других родственников, желающих приютить девочек, к сожалению, не оказалось.