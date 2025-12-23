В правительстве Казахстана сообщили о планируемом увеличении пенсий и социальных пособий с начала следующего года.

Заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин на правительственном брифинге заявил, что в бюджете на 2026 год предусмотрено увеличение размеров пенсий и пособий на 10 %.

— Для сравнения, в 2025 году было 8,5 процента. В бюджете 2026 года только на увеличение пенсий и пособий мы предусмотрели 636 миллиардов, — отметил Жумангарин.

По его словам, данная мера является частью более широкой программы социальной поддержки населения, в которую также включены совместные инициативы Правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Она направлена не только на повышение социальных выплат, но и на поддержку малого и среднего бизнеса.

Решение о повышении пенсий и пособий вступит в силу с 1 января 2026 года, что позволит гражданам получить дополнительную поддержку в условиях роста затрат на жизнь.