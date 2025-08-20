В одном из жилых домов города муж убил свою жену. Ей было 39 лет. У неё осталось двое маленьких дочерей.

Трагедия произошла 19 августа. В одном из жилых домов города муж убил свою жену. Ей было 39 лет. У неё осталось двое маленьких дочерей. Информация о случившемся распространилась в социальных сетях. По предварительным данным между супругами произошёл конфликт, который обернулся трагедией.

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека».

— Подозреваемый задержан и взят под стражу. Начаты комплексные следственные действия, — пояснили в ведомстве.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.



