Как сообщили в пресс-службе акима Уральска, в городе активно продолжаются работы по благоустройству. Один из таких проектов – реконструкция пустующей территории на пересечении проспектов Назарбаева и Абая. Здесь планируют создать общественную зону отдыха. Проект реализуют совместно с управлением по чрезвычайным ситуациям города Уральска. Сквер будет носить название «Аллея спасателей».

На территории обещают обрезать и привести в порядок зелёные насаждения. При этом в акимате отметили, что здоровые деревья пилить не будут, вырубке подлежат лишь больные деревья. Вместо них высадят новые. А вот от кустарников территорию придется очистить. Часть площади займёт плац, а на оставшихся 80% будут выполнены работы по благоустройству. Для удобства горожан здесь установят скамейки, уложат газон и брусчатку, а также проведут систему освещения.

В акимате Уральска подчеркнули, что ранее эта территория долгие годы оставалась без присмотра. Сотрудники службы ЧС периодически очищали участок и косили траву, однако это были лишь временные меры. Теперь же центральная часть города обретёт новый облик и станет одним из любимых мест отдыха горожан.

Отметим, что всего в Уральске насчитываются 54 сквера. В центре города реконструируют два сквера, в городском парке культуры отремонтировали пешеходный мост. Фасады домов на двух проспектах уже обновили, на некоторых из них рисуют муралы. Начался долгожданный капитальный ремонт здания Казахского драматического театра имени Х. Букеевой. Театр имени Островского также закрыт на реставрацию. На площади имени Абая обновили брусчатку, посадили деревья.



