Театр имени Островского в Уральске закрыли на реставрацию

Пресс-служба драматического театра имени А.Н. Островского сообщила, что здание театра, одно из старейших в республике, начали реставрировать. Его капитально отремонтируют, сохранив исторический облик и улучшив условия для зрителей и артистов. Театр считается одним из старейших в Казахстане. Здание было построено в 1859 году.

Что планируют сделать?

Исследование – специалисты изучили архивные документы, старые фото и чертежи, чтобы максимально точно восстановить внешний вид театра.

– специалисты изучили архивные документы, старые фото и чертежи, чтобы максимально точно восстановить внешний вид театра. Реставрация интерьера – обновят лепнину, резьбу по дереву, мозаичные панно и колонны.

– обновят лепнину, резьбу по дереву, мозаичные панно и колонны. Современные технологии – заменят освещение, акустическую систему и звуковое оборудование для комфортных спектаклей.

– заменят освещение, акустическую систему и звуковое оборудование для комфортных спектаклей. Ремонт здания – укрепят фундамент, крышу и фасад, а также модернизируют отопление, электрику, вентиляцию и пожарную систему.

За реставрацию отвечает РГП «Казреставрация» при Министерстве культуры. Работы продлятся 12 месяцев, а гарантия на ремонт составит 3 года. Реставрацию проведут в несколько этапов, но театр продолжит работать – спектакли будут проходить в Областном центре народного творчества (г. Уральск, ул. Гагарина, 105/3).

Ранее сообщалось, что на текущий и капитальный ремонт здания областного центра народного творчества и капитальный ремонт здания драматического театра имени А. Н. Островского из бюджета выделили 552,6 миллиона тенге.

Напомним, что в 2023 году ремонтные работы начались в еще одном театре Уральска - Областном Казахском драматическом театре имени Хадиши Букеевой. Однако работы приостановили из-за судебных разбирательств. Подрядчик ТОО «Оркен сервис» подал в суд на управление культуры ЗКО, требуя пересмотра сметы из-за роста цен на стройматериалы, но заказчик отказался увеличивать бюджет. В результате судебных разбирательств капитальный ремонт Казахского драматического театра приостановлен, и его завершение пока остается под вопросом.