— Ha социальную сферу направлено 3,6 миллиарда тенге, в том числе: на здравоохранение - 1,1 миллиарда тенге, на образование - 1,8 миллиарда тенге, на культуру, спорт и информационное пространство - 714 миллионов тенге, — сообщили на сессии.

— 502,2 миллиона тенге выделили на начало строительства наружных инженерных сетей, одна из них находится в Уральске, вторая в Трекино район Байтерек. На 747,5 миллиона тенге продолжат строительство районной поликлиники в селе Теректи Теректинского района и начнут строительство 15 объектов здравоохранения районах области, — озвучили на сессии маслихата.

На сессии маслихата распределили бюджет. Общая сумма к распределению составила 22,2 миллиарда тенге. С учетом изменений областной бюджет составил 504,3 миллиарда тенге.Стало известно, что основную часть расходов направили на обеспечение безопасности в организациях образования, на эти цели выделили 404 миллиона тенге. На ремонт объектов образования Каратобинского, Теректинского, Акжайыкского, Жангалинского и Таскалинского районов выделили 262,5 миллиона тенге. На завершение капитального ремонта Кармановского комплекса в Жангалинском районе и Раздольненской школы в районе Байтерек выделили 186,7 миллиона тенге.Также выделили 552,6 миллиона тенге на текущий ремонт здания областного центра народного творчества и капитальный ремонт здания драматического театра имени А. Н. Островского.