С 24 по 31 мая на территории предприятия и различных городских спортплощадках проходили соревнования по 12 видам спорта, среди которых мини-футбол, баскетбол, волейбол, киберспорт, шахматы, настольный теннис, плавание, тогызкумалак и другие. В состязаниях принимали участие более 600 работников.

Турнир был полон усердной борьбы и неожиданных результатов. На площадках кипели нешуточные страсти: спортсмены боролись за каждый балл, не обошлось и без горячих споров вокруг судейских решений. Отдельно стоит отметить болельщиков, создававших особую атмосферу на трибунах. Яркие плакаты и веселые речевки, безусловно, заряжали коллег на победу.

- В этом году возобновилась традиция проведения заводской спартакиады, чему я очень рад. Это ведь не только спортивное событие, но и отличный способ сплотить коллектив, укрепить командный дух. Турнир организован на высоком уровне. Благодарю руководство завода за спортивный праздник, — сказал ветеран АНПЗ, игрок волейбольной команды цеха водоснабжения и один из самых возрастных участников спартакиады 63-летний Амангельды Шапабаев.

Дебютанты турнира старались не отставать от опытных коллег, полностью выкладываясь на площадках.

- Игры проходят захватывающе, эмоции до сих пор переполняют. Наша команда участвует в заводской спартакиада в первый раз. Где-то у нас получается, где-то нет, недостает опыта. Но в целом, нас всё устраивает. Надеемся, что к следующей спартакиаде мы сможем подтянуться и показать более достойный результат, — поделился игрок волейбольной команды КИПиА Дмитрий Калентьев.

Генеральный директор ТОО «АНПЗ» Абзал Досжанов выразил надежду на то, что спартакиада вновь станет одной из самых ярких и важных корпоративных традиций завод

Напомним, что сотрудники АНПЗ являются постоянными участниками и победителями спартакиад «КазМунайГаза» и «Самрук-Казыны». Спортивную честь завода защищают сборные команды по футболу, баскетболу, волейболу, а также отдельные представители других видов спорта.