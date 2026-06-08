Санврачи рассказали о найденных шприцах и пробирках с биоматериалами на свалке в ЗКО.

Недавно в социальных сетях появилось видео, на котором сообщается об обнаружении на мусорной свалке пробирок с кровью и использованных шприцев в селе Байконыс района Байтерек. Тогда информацию подтвердили в профильных службах региона.

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Гульдана Кереева рассказала подробности опасной находки.

- 5 июня 2026 года сотрудники управления санитарно-эпидемиологического контроля района Байтерек совместно с правоохранительными органами и заинтересованными госорганами выехали на место недалеко от посёлка Байконыс (ранее село называлось Трёкино - прим.автора), где нашли шприцы и пробирки с биоматериалами. Факт найденных медицинских отходов подтвердился, - рассказала Гульдана Кереева.

Сотрудники управления совместно с департаментом экологии отобрали пробы почвы на микробиологические и санитарно-химические исследования. Предварительные результаты будут известны в течение трех-семи дней.

- На сегодняшний день на месте сброса медотходов провели дезинфекционные мероприятия хлорсодержащими препаратами. Медотходы изъяли, далее они будут утилизированы. Наши специалисты начали расследование, по итогам которого в рамках законодательства будут приняты меры, о чем мы дополнительно сообщим, - пояснила заместитель руководителя департамента.

По словам спикера, сложившиеся ситуация - это нарушение статьи 425 КоАП РК "Нарушение санитарно-гигиенических требований", за это грозит штраф.

- Ответственность понесет та организация, которая занималась сбором, хранением и транспортировкой медицинских отходов. Такие отходы должны были сжигать в муфельной печи. Захоранивать на свалке или полигоне ТБО такие материалы запрещено. По предварительным данным, найдены 144 килограмма отходов. Там были пробирки с биоматериалами и другие медицинские изделия, - заключила Гульдана Кереева.

К слову, о данном инциденте ведомству стало известно из социальных сетей. Медицинские отходы находились в 450 метрах от водоёма.