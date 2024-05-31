Как сообщил начальник управления гражданской обороны ДЧС Атырауской области Бакыт Абланов, в связи режимом ЧС начало купального сезона в регионе переносится на третью декаду июня. Режим ЧС объявили в регионе еще седьмого апреля.

– Открытие купального сезона в Атырауской области возможно только после прохождения паводкового периода, проведения обследования и расчистки дна акватории. В связи с приходом большого объема воды на территории области образовалось множество разливов. Они хранят в себе большую опасность, так как на дне имеются ямы, коряги, острые предметы и бытовой мусор. Это небезопасно для купающихся, - отметил Бакыт Абланов.

По итогам мониторинга, на территории Атырауской области имеется 70 опасных участков, где запрещено купание. На этих местах установлены 238 запрещающих знаков и 9 информационных стендов.

⁃ В настоящее время сотрудники ДЧС и полиции продолжают работу по недопущению нарушений требований безопасности на воде и привлечению к ответственности в соответствии с кодексом об административных правонарушениях. Уже с начала года были выписаны три штрафа на родителей, которые не усмотрели за своими детьми, и только благодаря действиям сотрудников ДЧС остались живы, - рассказал Бакыт Абланов.

Отметим, что с начала года в регионе утонули 12 человек, из них - двое детей.