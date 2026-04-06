Ожидаемая продолжительность жизни достигла отметки 75,97 лет.

Казахстанцы стали жить дольше, чем когда-либо в истории независимости страны. Согласно свежим данным Министерства здравоохранения РК, ожидаемая продолжительность жизни достигла отметки 75,97 лет.

Если оглянуться назад, прогресс выглядит впечатляющим. В 1991 году этот показатель едва превышал 67 лет, а в начале "нулевых" и вовсе падал до 65. За три с половиной десятилетия стране удалось увеличить средний срок жизни граждан более чем на восемь лет.

Одним из ключевых факторов успеха стала борьба с неинфекционными заболеваниями - сердечно-сосудистыми проблемами, диабетом и онкологией. В 2025 году Казахстан вошел в топ-10 стран европейского региона ВОЗ, добившись снижения смертности от этих недугов на 25%.

Власти не намерены останавливаться на достигнутом. Согласно принятой Концепции развития здравоохранения, к 2029 году планку планируют поднять до 77 лет. Это потребует дальнейших инвестиций в раннюю диагностику и пропаганду здорового образа жизни.