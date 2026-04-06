До критических отметок ещё далеко.

По информации РГП "Казгидромет", на 6 апреля в селе Январцево за сутки река Урал поднялась всего на 14 сантиметров. В Уральске уровень воды понизился на 18 сантиметров: 6 апреля уровень в реке составляет 318 сантиметров, тогда как критическая отметка водоёма - 850 сантиметров. В селе Кушум Урал поднялся за сутки на 10 сантиметров.

В селе Тайпак Урал за сутки поднялся на 24 сантиметра, а с начала подъёма воды уровень повысился на 153 сантиметра. Сейчас уровень Урала составляет 270 сантиметров.

Река Чаган в селе Чувашинское за сутки опустилась на 56 сантиметров, а в селе Мичуринское уровень прибавился на 29 сантиметров.

В целом до критических отметок уровня воды в реках области ещё далеко. Льда в реках уже нет.

Напомним, что для предотвращения заторов в этом году прорезали 150 метров льда. Также на реках проводились взрывные работы. Ранее в филиале РГП "Казгидромет" по ЗКО сообщили, что, несмотря на повышенные снегозапасы и хорошее осеннее увлажнение в области, уровень половодья в 2026 году может быть сопоставим с уровнем 2025 года. По предварительным прогнозам, в период половодья возможны средние и повышенные подъёмы воды на притоках реки Жайык. Специалисты предупреждают: при резком потеплении и обильных дождях в марте накопленные запасы влаги в снеге могут привести к тало-дождевым паводкам. Наибольший риск возникает, если интенсивное таяние совпадёт с сильными осадками. Также стало известно, какие районы ЗКО находятся в зоне паводка.