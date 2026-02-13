Кроме районов в зоне риска Уральск.

В областном акимате прошло заседание комиссии по подготовке к весеннему паводку. Сейчас почва в регионе промёрзла в среднем на 28–83 см. По прогнозам, в феврале осадков выпадет больше обычного.

В Таскалинском районе опасный уровень воды может подняться в реках Чижа-1 и Чижа-2, Деркул. В Байтерекском районе — в реках Деркул, Быковка и Чаган. Эти районы, а также город Уральск, находятся в зоне повышенного риска паводка. В соседней России Ириклинское водохранилище заполнено на 83%, сейчас из него сбрасывают 90 кубометров воды в секунду. Предварительно, серьёзной угрозы со стороны реки Урал в этом году не ожидается.

На время паводка подготовлены силы и техника: 4568 человек, 2009 единиц техники, 128 плавсредств и 482 мотопомпы. В районах, где техники не хватает, планируют заключить дополнительные договоры. Также мешки с песком будут готовить не только в районных центрах, но и в сёлах, которым грозит подтопление.

Подготовлены проекты реконструкции водохранилищ Муратсай и Караоба. По шести проектам капитального ремонта уже получено положительное заключение госэкспертизы. В этом году расширят русло реки Деркул возле села Таскала. Из 104 гидросооружений 81 передан на баланс «Батысирригации». Также подготовлены и одобрены проекты строительства трёх мостов через реки Калдыгайты, Жаксыбай и Утва.