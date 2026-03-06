В Казахстане вступили в силу важные изменения в налоговый кодекс. Рассказываем, как теперь рассчитывается налог на транспорт.

С 1 января 2026 года в Казахстане изменились правила исчисления и уплаты транспортного налога. Как сообщает портал Uchet.kz, реформа затронула сразу несколько ключевых моментов.

Налог станет ниже для машин «в возрасте»

С 2026 года введены корректирующие коэффициенты в зависимости от возраста автомобиля (согласно ст. 565 НК РК). Теперь платить за «возрастные» машины придется меньше:

Коэффициент 0,7 — для авто со сроком эксплуатации от 10 до 20 лет включительно.

Коэффициент 0,5 — для машин старше 20 лет.

Единые ставки для двигателей свыше 3 литров

Больше не будет разделения по дате ввоза или производства для машин с объемом двигателя свыше 3000 куб. см. Если раньше для тех, кто ввез такое авто после 2013 года, налог был значительно выше, то с 2026 года вводятся единые ставки для всех, независимо от года ввоза.

Меньше бумажной волокиты

Для автовладельцев упростили отчетность:

Отменяются текущие платежи по налогу.

Больше не нужно сдавать налоговую отчетность по форме 701.00 .

Категория транспорта теперь определяется строго по категории права управления, указанной в техпаспорте.

Как теперь рассчитывается налог?

Теперь расчет производится по итогам календарного года, исходя из фактического времени владения машиной. Система простая — платите только за те месяцы, когда авто было в вашей собственности:

Купили в течение года: налог считается с 1-го числа месяца покупки до конца года. Продали в течение года: налог считается с 1 января до 1-го числа месяца, в котором вы сняли машину с учета. Купили и продали в один год: налог начисляется только за период между 1-м числом месяца покупки и 1-м числом месяца продажи.

При переоформлении автомобиля в декларации теперь указывается только сумма, рассчитанная за фактический период владения.

Источник: Uchet.kz