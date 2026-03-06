С 1 января 2026 года в Казахстане изменились правила исчисления и уплаты транспортного налога. Как сообщает портал Uchet.kz, реформа затронула сразу несколько ключевых моментов.
Налог станет ниже для машин «в возрасте»
С 2026 года введены корректирующие коэффициенты в зависимости от возраста автомобиля (согласно ст. 565 НК РК). Теперь платить за «возрастные» машины придется меньше:
Коэффициент 0,7 — для авто со сроком эксплуатации от 10 до 20 лет включительно.
Коэффициент 0,5 — для машин старше 20 лет.
Единые ставки для двигателей свыше 3 литров
Больше не будет разделения по дате ввоза или производства для машин с объемом двигателя свыше 3000 куб. см. Если раньше для тех, кто ввез такое авто после 2013 года, налог был значительно выше, то с 2026 года вводятся единые ставки для всех, независимо от года ввоза.
Меньше бумажной волокиты
Для автовладельцев упростили отчетность:
Отменяются текущие платежи по налогу.
Больше не нужно сдавать налоговую отчетность по форме 701.00.
Категория транспорта теперь определяется строго по категории права управления, указанной в техпаспорте.
Как теперь рассчитывается налог?
Теперь расчет производится по итогам календарного года, исходя из фактического времени владения машиной. Система простая — платите только за те месяцы, когда авто было в вашей собственности:
Купили в течение года: налог считается с 1-го числа месяца покупки до конца года.
Продали в течение года: налог считается с 1 января до 1-го числа месяца, в котором вы сняли машину с учета.
Купили и продали в один год: налог начисляется только за период между 1-м числом месяца покупки и 1-м числом месяца продажи.
При переоформлении автомобиля в декларации теперь указывается только сумма, рассчитанная за фактический период владения.
