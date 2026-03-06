В Атырау задержали мужчину, подозреваемого в серии карманных краж. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.
По данным правоохранителей, 39-летнего мужчину задержали сотрудники криминальной полиции во время оперативно-профилактического мероприятия «Защита имущества». Судя по опубликованному полицией видео, задержание произошло прямо на автобусной остановке.
По предварительной информации, мужчина совершал карманные кражи в общественном транспорте. Похищенные вещи он сдавал в различные ломбарды.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
По факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 188 Уголовного кодекса РК («Кража»).