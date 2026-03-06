Генеральная прокуратура предупредила казахстанцев о распространённых схемах мошенничества, которые активизируются в преддверии праздника.

В преддверии Международного женского дня мошенники активизируются и используют праздничный ажиотаж, чтобы обмануть граждан. Об этом предупредили в Генеральной прокуратуре Казахстана.

По данным ведомства, злоумышленники пользуются тем, что в этот период люди активно заказывают цветы и подарки, а также чаще совершают онлайн-платежи. Под различными предлогами они пытаются получить доступ к банковским счетам и личным данным.

Самые распространённые схемы

Одной из наиболее популярных схем остаются сообщения о доставке цветов или подарка. Человеку звонят или пишут и просят продиктовать SMS-код якобы для подтверждения заказа.

Также мошенники могут сообщить о выигрыше, бонусе или праздничной акции. После этого они просят назвать код подтверждения, который приходит на телефон.

Иногда злоумышленники представляются сотрудниками банков, служб безопасности или курьерских компаний, чтобы вызвать доверие.

Почему нельзя сообщать SMS-код

В прокуратуре напомнили, что одноразовый SMS-код является конфиденциальным и используется для подтверждения финансовых операций.

Передача такого кода посторонним может привести к:

списанию денег со счёта;

оформлению кредита;

получению доступа к банковскому приложению.

При этом сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не запрашивают SMS-коды и данные банковских карт по телефону.

Фейковые магазины в соцсетях

Кроме того, перед праздником мошенники активно создают поддельные страницы в социальных сетях, в том числе в Instagram и TikTok.

На таких страницах предлагают цветы и подарки по сильно заниженным ценам или с крупными скидками. Покупателей просят внести предоплату, после чего продавцы исчезают и перестают выходить на связь.

Как не стать жертвой мошенников

В Генеральной прокуратуре рекомендуют:

заказывать цветы и подарки только у проверенных продавцов;

внимательно проверять реквизиты получателя платежа;

не переходить по сомнительным ссылкам;

никому не сообщать SMS-коды и банковские данные.

Если возникают подозрения на мошенничество, следует самостоятельно связаться с банком по официальному номеру или обратиться в правоохранительные органы.