Редакция изучила объявления о продаже жилья и сравнила цены на однокомнатные квартиры в Уральске и Астане. Рассказываем, сколько сегодня стоит самое доступное и самое дорогое жильё в двух городах.

В разделе продажи однокомнатных квартир в Уральске на сайте Krisha.kz размещено 961 объявление. В новостройках (2015–2025 годов постройки) средняя цена составляет от 18 до 30 миллионов тенге. Площадь квартир — от 42 до 80 квадратных метров.

Например, однокомнатная квартира в кирпичном доме 2025 года в старом части города стоит 19 270 000 тенге. Квартира находится на пятом этаже девятиэтажного дома, высота потолков — три метра, отделка черновая.

Есть и более просторные варианты. Квартира площадью 80 квадратных метров в доме 2024 года продаётся за 42 миллиона тенге. Она расположена на втором этаже четырёхэтажного дома. В квартире установлены тёплые полы, уложен кварцвинил, мебель сделана на заказ, встроенная техника — в отличном состоянии.

Более доступное жильё можно найти в районе Зачаганск. Там однокомнатная квартира площадью 42 квадратных метра в кирпичном доме 2013 года стоит 15 500 000 тенге. Квартира расположена на третьем этаже из пяти.

Ещё дешевле вариант — в микрорайоне Строитель. Однокомнатную квартиру площадью 32 квадратных метра в доме 1983 года можно купить за 11 500 000 тенге. Она находится на четвёртом этаже пятиэтажки.

В микрорайоне Кунаева квартира со средним ремонтом в панельном доме 1992 года обойдётся примерно в 14 миллионов тенге. Площадь — 34,9 квадратных метра, кухня — 7,6. Квартира расположена на первом этаже.

Есть и совсем бюджетные предложения. Небольшой однокомнатный частный дом площадью 15 квадратных метров продают за 2 миллиона тенге — возможен даже обмен на автомобиль в рабочем состоянии. В доме есть газ и электричество, но вода и канализация не подведены.

Комнаты в общежитиях стоят немного дороже — от 2,5 миллиона тенге, зато они уже пригодны для проживания.

В Астане выбор значительно больше — опубликовано 3 842 объявления. Комнаты в общежитиях начинаются примерно от 2,9 миллиона тенге, их средняя площадь — около 18 квадратных метров.

Небольшую однокомнатную квартиру площадью 19 квадратных метров в четырёхэтажном доме 2014 года можно купить за 6 миллионов тенге. В целом до 10 миллионов в столице реально найти варианты с ремонтом и собственным санузлом.

За 10 750 000 тенге продаётся квартира площадью почти 43 квадратных метра в доме 2026 года постройки. Правда, здание ещё строится — пока возведён только первый этаж.

В целом в Астане выбор жилья намного шире: активно строятся новые дома, и конкуренция заметна как среди застройщиков, так и на вторичном рынке.

Если говорить о более дорогом сегменте, однокомнатная квартира площадью 43 квадратных метра в хорошем районе и доме 2023 года с евроремонтом стоит около 57 миллионов тенге. В жилых комплексах цены стартуют примерно от 40 миллионов — при этом площадь квартир сопоставима с уральскими.