В Германии начали штрафовать за оскорбления канцлера в Facebook

Суд в Германии признал законным привлечение к ответственности двух пользователей Facebook за оскорбительные высказывания в адрес федерального канцлера Фридриха Мерца.

Один из комментаторов использовал в отношении политика прозвище «Lügenfritz» («лжец Фриц»). Суд в городе Эринген назначил ему штраф в размере 30 дневных ставок, что примерно соответствует месячному доходу нарушителя и может превышать 2 тысячи евро. Решение уже вступило в законную силу.

Аналогичное наказание получил ещё один пользователь, который оставил в социальной сети комментарий с грубым оскорбительным прозвищем в адрес канцлера.

По данным издания Welt, прокуратура Хайльбронна изучила в общей сложности 39 комментариев. По 15 эпизодам производство было прекращено, остальные материалы направлены в другие ведомства либо продолжают рассматриваться.

Поводом для проверки стал пост полиции в Facebook, опубликованный во время визита Фридриха Мерца в Хайльбронн. В публикации сообщалось о временных ограничениях на полёты в районе пребывания канцлера.

Пользователи были привлечены к ответственности по параграфу 188 Уголовного кодекса Германии, предусматривающему наказание за оскорбления, клевету и иные действия, способные существенно осложнить деятельность политических деятелей.