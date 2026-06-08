Теперь сторис в Instagram можно смотреть анонимно

Meta объявила о запуске новых платных подписок Plus для своих сервисов Instagram, Facebook и WhatsApp, передает Мой Город со ссылкой на TechCrunch.

Компания расширяет модель монетизации и вводит глобальные тарифные планы, ориентированные на активных пользователей соцсетей. Стоимость подписки составит 3,99 доллара в месяц для Instagram Plus и Facebook Plus, а для WhatsApp Plus – 2,99 доллара. Нововведение направлено на снижение зависимости от рекламных доходов.

Одной из ключевых функций Instagram Plus и Facebook Plus станет возможность анонимного просмотра сторис. Подписчики смогут просматривать публикации без отображения в списке зрителей, а также получат дополнительные инструменты управления аудиторией и статистикой просмотров.

Помимо этого, платные пользователи смогут дольше сохранять сторис, продвигать публикации для увеличения охватов и использовать расширенные визуальные настройки профиля. Для WhatsApp Plus предусмотрены дополнительные функции оформления и управления чатами.

Также Meta тестирует единую платформу подписок Meta One, в рамках которой планируются более дорогие тарифы для блогеров и бизнеса с расширенной аналитикой и приоритетным продвижением контента. Отдельно рассматриваются платные функции для Meta AI с доступом к расширенным возможностям искусственного интеллекта.