В июле в областной центр прибудет команда французских специалистов. Проверить и прооперировать своих питомцев уральцы смогут абсолютно бесплатно. Об этом сообщили зоозащитники dobroe_serdce_uralsk.
В Уральске стартовал прием заявок на бесплатную стерилизацию и кастрацию беспородных домашних, а также бездомных животных. Акцию проведет команда ветеринарных врачей всемирно известного фонда защиты животных Бриджит Бардо (Fondation Brigitte Bardot).
Приезд зарубежных специалистов в Уральск ожидается ориентировочно 5 июля 2026 года (возможно чуть раньше, точную дату организаторы сообщат дополнительно).
Программа направлена на сокращение численности бродячих животных гуманным путем, а также на помощь кураторам волонтерских приютов и малообеспеченным владельцам питомцев.
Запись на процедуры ведется строго предварительно. Чтобы зарегистрировать животное, необходимо отправить сообщение на WhatsApp по номеру: +7 775 855-14-31.
В тексте сообщения обязательно укажите следующие данные:
Кого планируете стерилизовать (собака/сука или кобель, кошка или кот).
Количество животных.
Вашу фамилию и имя.
Контактный номер телефона.
Ваш домашний адрес.
Количество мест на бесплатные операции может быть ограничено, поэтому жителям Уральска и зоозащитникам рекомендуется не откладывать запись.