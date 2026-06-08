Проверить и прооперировать своих питомцев уральцы смогут абсолютно бесплатно.

В июле в областной центр прибудет команда французских специалистов. Проверить и прооперировать своих питомцев уральцы смогут абсолютно бесплатно. Об этом сообщили зоозащитники dobroe_serdce_uralsk.

В Уральске стартовал прием заявок на бесплатную стерилизацию и кастрацию беспородных домашних, а также бездомных животных. Акцию проведет команда ветеринарных врачей всемирно известного фонда защиты животных Бриджит Бардо (Fondation Brigitte Bardot).

Приезд зарубежных специалистов в Уральск ожидается ориентировочно 5 июля 2026 года (возможно чуть раньше, точную дату организаторы сообщат дополнительно).

Программа направлена на сокращение численности бродячих животных гуманным путем, а также на помощь кураторам волонтерских приютов и малообеспеченным владельцам питомцев.

Запись на процедуры ведется строго предварительно. Чтобы зарегистрировать животное, необходимо отправить сообщение на WhatsApp по номеру: +7 775 855-14-31.

В тексте сообщения обязательно укажите следующие данные:

Кого планируете стерилизовать (собака/сука или кобель, кошка или кот).

Количество животных.

Вашу фамилию и имя.

Контактный номер телефона.

Ваш домашний адрес.

Количество мест на бесплатные операции может быть ограничено, поэтому жителям Уральска и зоозащитникам рекомендуется не откладывать запись.