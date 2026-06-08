Жителей Алматы предупредили о предстоящих плановых отключениях электроэнергии, сообщает Мой Город со ссылкой на АО «Алатау жарық компаниясы».
В компании пояснили, что временные перебои со светом связаны с техническим обслуживанием и ремонтными работами на электросетях. В этой связи в отдельных районах города 8 июня с 08:00 до 17:00 возможны отключения электричества.
График плановых работ на 8 июня с 08:00 до 17:00:
м-он Айгерим-1, ул. Алматинская, 1-47, ул. С. Ашимова, 188-192;
ТОО ”Рауза АДЕ”, многоквартирные жилые дома: пр. Райымбека д. 101;
м-он Кок-Кайнар, ул. Абая, 80-134, ул. Татулык, 51-74, ул. Заречная, 12-55;
ст. Абая, Прокофьева, Есенжанова, Жемчужная;
Казыбек би, Наурызбай-батыра, Толе би;
м-он Таужолы, ул. Жанши Досмухамедова, Наурызбай-батыра, с/о ”Щедрость”;
м-он Акжар, ул.Ер Төстік, Амины Омирзаковой, Даулеткерея;
м-он Таусамалы, ул. М. Сагдиева, Сейфуллина, Жандосова;
ул. Спасская, д. 66Д, кв. 1-36, ул. Бекмаханова, д. 2/6, кв.1-53, ул. Шмидта, д. 1-160;
ул. Карагандинская, д. 29-59; ул. Ғанибет, д. 27А-48; ул. Стахановская, д. 23-52; ул. Алабота, д. 17; ул. Декабристов, д. 37-43; ул. Станкевича, д. 48-87, ул. Акана Серэ, д. 79, 82/52, 88А, 92А;
ул. Ауэзова, д. 110А, 169, 170, 171, 173, 176, ул. Шашкина, м-он Горный гигант, ул. Попова, 1а;
ул. Каппарова / ул.Жаксылыка Ушкемпирова;
м-он Алатау, ул. Мостовая / ул. Центральная;
ул. Кармысова, д. 62Б, 64, ул. Бекхожина, д. 1А, оф. ул. Бекхожина, д. 6А, ул. Курмангалиева, д. 17, 32, ТОО ”Минтакс”, Рогулина Е. С., РГКП “Госмузей искусств РК им. А. Кастеева”, ГКП на ПХВ акимата города Алматы ”Алматы Қала Жарық”, ТОО ”КА-СТРОЙ ЛТД”, ТОО GES-Service, ТОО Alacard Petroltech, ул. Қосалқа, д. 3-90, ул. Курмангалиева, д. 1-50, ул. Бекхожина, д. 1-40, ул. Зверева, д. 50-65, ул. Кармысова, д. 50-80;
ул. Керей, Жәнібек хандар, д. 210-245;
м-он Самал-1, д. 2, ИП Ералиев К. А., м-он Самал-1, д. 1, ТОО ”Аудан-Дери”, м-он Самал-1, д. 14, ГКП на ПХВ акимата города Алматы ”Алматы Қала Жарық”, м-он Самал-1, д. 13, филиал УМГ АО ”Интергаз Центральная Азия”, м-он Самал-1, д. 2, оф. н. п. 27, ТОО ”Болашақ”, м-он Самал-1, д. 17, 17А, ТОО ”Алматинские тепловые сети”, м-он Самал-1, д. 2, н. п. 26, ТОО ”Ресторан. KZ”, ул. Сатпаева, д. 6Б, РГУ ”Алматинская районная эксплуатационная часть” МО РК, м-он Самал-1, уч. 15, Бекмухамбетова С. К., м-он Самал-1, д. 2Б, ТОО ”Болашак”, м-он Самал-1, д. 3, филиал АО ”Нурбанк” в г. Алматы, м-он Самал-1, д. 1 ПКСК ”Самал”, м-он Самал-1, д. 13, 16, 2, 3 ПКСК ”Самал”;
Малое Алматинское ущелье, Ким Асар, пер. Кошек-батыра, д. Природный парк, ул. Керей, Жәнібек хандар, д. 552А-556, РГУ ”Иле-Алатауский государственный национальный природный парк”, АО ”КСЕЛЛ”, ТОО ”Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция”, ГКП на ПХВ акимата города Алматы ”Алматы Қала Жарық”, ТОО ”Алматинские тепловые сети”, Ушанев Д. В., ул. Керей, Жәнібек хандар, д. 550, кв. 1-564.