Жителей Алматы предупредили о предстоящих плановых отключениях электроэнергии, сообщает Мой Город со ссылкой на АО «Алатау жарық компаниясы».

В компании пояснили, что временные перебои со светом связаны с техническим обслуживанием и ремонтными работами на электросетях. В этой связи в отдельных районах города 8 июня с 08:00 до 17:00 возможны отключения электричества.

График плановых работ на 8 июня с 08:00 до 17:00: