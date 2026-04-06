29 августа 2025 года в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Западно-Казахстанской области поступило обращение жительницы региона. Она сообщила о некачественной установке бойлера в своей квартире.
Работы были выполнены 21 июня 2025 года. За установку женщина заплатила 35 000 тенге. Однако уже 16 июля установленный бойлер сорвался с креплений. В результате в квартире произошёл потоп: был разбит унитаз, повреждено имущество, а также затоплена квартира соседей снизу. Об этом случае рассказали в департаменте торговли и защиты прав потребителей ЗКО.
- На момент происшествия заявительницы не было дома - о случившемся ей сообщил сосед. В тот же день она обратилась к мастеру с требованием компенсировать ущерб и устранить последствия некачественной работы. Однако исполнитель отказался урегулировать ситуацию и впоследствии перестал выходить на связь. В переписке он настаивал на решении спора исключительно в судебном порядке, - пояснили в ведомстве.
К обращению были приложены доказательства: переписка с мастером, фото- и видеоматериалы повреждений, а также другие документы.
Что говорит закон
Согласно закону Республики Казахстан "О защите прав потребителей":
потребитель имеет право на качественную услугу;
исполнитель обязан обеспечить надлежащее качество работы;
в течение гарантийного срока исполнитель несёт ответственность за результат своей работы;
вред, причинённый имуществу потребителя из-за недостатков услуги, подлежит полному возмещению;
исполнитель обязан рассмотреть требование потребителя и принять меры в течение 10 календарных дней.
- В данном случае некачественная установка бойлера привела к дополнительным расходам: ремонту квартиры, компенсации ущерба соседям и повторной установке оборудования, - отметили в департаменте.
Проверка и судебное разбирательство
После обращения была проведена внеплановая проверка. Исполнителю выдали предписание об устранении нарушений и необходимости возмещения ущерба. Однако он отказался его исполнять и попытался оспорить действия Департамента в суде.
Среди его аргументов были:
спор должен рассматриваться только в судебном порядке;
отсутствие экспертного заключения о некачественной услуге;
отсутствие досудебной претензии со стороны потребителя.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Апелляционная инстанция 2 апреля 2026 года оставила это решение без изменений.
Права потребителя
При обнаружении недостатков в услуге потребитель вправе требовать:
бесплатного устранения дефектов;
снижения стоимости услуги;
повторного выполнения работы;
возмещения расходов на устранение недостатков.
Поскольку исполнитель отказался исправлять ошибки, заявительнице пришлось нанять другого специалиста и повторно оплатить установку. Однако согласно предписанию, он должен также возместить расходы за повторную установку бойлера.
- Этот случай показывает, насколько важно выбирать квалифицированных исполнителей и требовать соблюдения технических требований. Согласно инструкции по эксплуатации водонагревателя, монтаж должен выполнять специалист, а крепления обязаны выдерживать нагрузку, превышающую вес заполненного устройства как минимум в три раза, - заключили в департаменте торговли.
Некачественная услуга может привести к серьёзным финансовым потерям. В подобных ситуациях потребитель имеет законные механизмы защиты - от обращения в уполномоченные органы до судебного разбирательства.