Жительнице ЗКО установили бойлер, но спустя практически месяц он упал с креплений и разбил унитаз.

29 августа 2025 года в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Западно-Казахстанской области поступило обращение жительницы региона. Она сообщила о некачественной установке бойлера в своей квартире.

Работы были выполнены 21 июня 2025 года. За установку женщина заплатила 35 000 тенге. Однако уже 16 июля установленный бойлер сорвался с креплений. В результате в квартире произошёл потоп: был разбит унитаз, повреждено имущество, а также затоплена квартира соседей снизу. Об этом случае рассказали в департаменте торговли и защиты прав потребителей ЗКО.

- На момент происшествия заявительницы не было дома - о случившемся ей сообщил сосед. В тот же день она обратилась к мастеру с требованием компенсировать ущерб и устранить последствия некачественной работы. Однако исполнитель отказался урегулировать ситуацию и впоследствии перестал выходить на связь. В переписке он настаивал на решении спора исключительно в судебном порядке, - пояснили в ведомстве.

К обращению были приложены доказательства: переписка с мастером, фото- и видеоматериалы повреждений, а также другие документы.

Что говорит закон

Согласно закону Республики Казахстан "О защите прав потребителей":

потребитель имеет право на качественную услугу;

исполнитель обязан обеспечить надлежащее качество работы;

в течение гарантийного срока исполнитель несёт ответственность за результат своей работы;

вред, причинённый имуществу потребителя из-за недостатков услуги, подлежит полному возмещению;

исполнитель обязан рассмотреть требование потребителя и принять меры в течение 10 календарных дней.

- В данном случае некачественная установка бойлера привела к дополнительным расходам: ремонту квартиры, компенсации ущерба соседям и повторной установке оборудования, - отметили в департаменте.

Проверка и судебное разбирательство

После обращения была проведена внеплановая проверка. Исполнителю выдали предписание об устранении нарушений и необходимости возмещения ущерба. Однако он отказался его исполнять и попытался оспорить действия Департамента в суде.

Среди его аргументов были:

спор должен рассматриваться только в судебном порядке;

отсутствие экспертного заключения о некачественной услуге;

отсутствие досудебной претензии со стороны потребителя.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Апелляционная инстанция 2 апреля 2026 года оставила это решение без изменений.

Права потребителя

При обнаружении недостатков в услуге потребитель вправе требовать:

бесплатного устранения дефектов;

снижения стоимости услуги;

повторного выполнения работы;

возмещения расходов на устранение недостатков.

Поскольку исполнитель отказался исправлять ошибки, заявительнице пришлось нанять другого специалиста и повторно оплатить установку. Однако согласно предписанию, он должен также возместить расходы за повторную установку бойлера.

- Этот случай показывает, насколько важно выбирать квалифицированных исполнителей и требовать соблюдения технических требований. Согласно инструкции по эксплуатации водонагревателя, монтаж должен выполнять специалист, а крепления обязаны выдерживать нагрузку, превышающую вес заполненного устройства как минимум в три раза, - заключили в департаменте торговли.

Некачественная услуга может привести к серьёзным финансовым потерям. В подобных ситуациях потребитель имеет законные механизмы защиты - от обращения в уполномоченные органы до судебного разбирательства.