Анонимы сообщили правозащитникам, что осужденных за резонансное преступление Ризуана Хайржанова и Алтынбека Катимова тайно перевели в другое учреждение.

Общественный фонд NeMolchiKZ направил официальный запрос в Комитет уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД РК. Причиной стало анонимное сообщение, поступившее на горячую линию фонда и руководителю организации Динаре Смаиловой (Тансари).

По данным информатора, осужденные за убийство студентки Яны Легкодимовой Ризуан Хайржанов и Алтынбек Катимов сейчас находятся в учреждении №76 города Костанай. При этом, согласно вступившему в силу приговору суда, отбывать наказание они должны в колонии чрезвычайной безопасности №39, известной как "Черный беркут".

Ранее на запросы стороны потерпевших в КУИС давали размытый ответ, заявляя, что "осужденные находятся в учреждении согласно приговору". Однако новые данные заставили фонд потребовать от силовиков публичных разъяснений.

- Указанные лица осуждены за совершение особо тяжких преступлений, вызвавших широкий общественный резонанс. Фонд осуществляет общественный мониторинг дела об убийстве Яны Легкодимовой с октября 2024 года, взаимодействует с потерпевшей стороной и информирует общественность. Запрашиваемая информация представляет огромный общественный интерес, - подчеркнули в NeMolchiKZ.

Правозащитники требуют от Департамента УИС четко ответить на вопрос: в каком именно учреждении уголовно-исполнительной системы сейчас фактически отбывают наказание Хайржанов и Катимов, а также подтвердить или опровергнуть информацию об их переводе в Костанай.

В фонде отметили, что не запрашивают личные или секретные данные, а требуют информацию в рамках закона. Ответ от КУИС должен быть предоставлен в установленный законом срок.

Яна Легкодимова пропала 18 октября 2024 года. Позже выяснилось, что девушку похитили и убили. Тогда полиция Атырау сообщила о задержании двоих подозреваемых - молодого человека Яны Ризуана Хайржанова и Алтынбека Катимова. Злоумышленники убили девушку, а тело выбросили в Урал. Тело Яны нашли спустя восемь месяцев.

На суде стали известны шокирующие подробности убийства. В частности, была изучена переписка между подсудимыми, где они обсуждали, как и чем убить Яну, а также возможное изнасилование девушки уже после убийства.

Ризуана Хайржанова и Алтынбека Катимова суд признал виновными в убийстве по предварительному сговору в группе лиц и в умышленном уничтожении чужого имущества. Им назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы, о таком наказании просил и гособвинитель. Срок Хайржанов и Катимов будут отбывать в УИС чрезвычайной безопасности. Каждый из осуждённых должен выплатить маме Яны 15 миллионов тенге за моральный ущерб и более 1 миллиона тенге за материальный.



