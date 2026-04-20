Осужденные на пожизненный срок Катимов и Хайржанов покинули СИЗО Атырау - спецпоезд с преступниками отправился к месту заключения утром 19 апреля.

Спустя несколько месяцев после вступления приговора в силу, Алтынбек Катимов и Ризуан Хайржанов покинули следственный изолятор. Утром 19 апреля осужденных за жестокое убийство Яны Легкодимовой этапировали из Атырау специальным поездом, сообщает atyrauoil.official.

Точкой назначения для Катимова и Хайржанова стала одна из самых суровых колоний страны - "Черный Беркут". Там содержатся приговоренные к пожизненному лишению свободы. Спецвагон с осужденными покинул город рано утром в сопровождении усиленного конвоя.

Долгое время преступники оставались в СИЗО, несмотря на то, что все правовые процедуры по их делу были завершены. Задержка вызывала серьезное беспокойство у родственников погибшей девушки, которые неоднократно поднимали вопрос о немедленном исполнении решения суда и их переводе в колонию особого режима.

Этапирование ставит точку в затянувшемся процессе, за которым следила вся страна. Теперь осужденные проведут остаток жизни в изоляции от общества.

Напомним, в конце февраля защита пыталась обжаловать суровое решение, однако апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

Яна Легкодимова пропала 18 октября 2024 года. Позже выяснилось, что девушку похитили и убили. Тогда полиция Атырау сообщила о задержании двоих подозреваемых - молодого человека Яны Ризуана Хайржанова и Алтынбека Катимова. Злоумышленники убили девушку, а тело выбросили в Урал. Тело Яны нашли спустя восемь месяцев.

На суде стали известны шокирующие подробности убийства. В частности, была изучена переписка между подсудимыми, где они обсуждали, как и чем убить Яну, а также возможное изнасилование девушки уже после убийства.

Отец Хайржанова просил суд оправдать сына или переквалифицировать дело на менее тяжкую статью, считая, что его вина не доказана. Отец Катимова просил снисхождения и назначения более мягкого наказания.