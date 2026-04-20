Казахстанская полиция усиливает контроль за фейковыми угрозами в сети и напоминает, что за детские розыгрыши о взрывах ответственность несут взрослые.

Казахстанские правоохранители зафиксировали всплеск ложных сообщений о минированиях и поджогах, распространяемых через соцсети и мессенджеры. Как передаёт портал Polisia.kz, полиция теперь использует современные цифровые инструменты, которые позволяют вычислить автора анонимной угрозы в кратчайшие сроки.

Цена "неудачного" розыгрыша

Любое сообщение о готовящемся взрыве или акте терроризма полиция обязана проверять как реальное. Это влечёт за собой массовую эвакуацию школ, больниц и торговых центров, а также парализует работу экстренных служб. Государство тратит миллионы тенге на каждый такой выезд, и эти убытки часто ложатся на плечи виновников или их родителей.

МВД подчеркивает: мотив не имеет значения. Будь то попытка сорвать контрольную в школе, "пранк" для TikTok или шутка в групповом чате - действия квалифицируются по статье 273 Уголовного кодекса РК. Виновным грозит не только крупный штраф, но и реальное лишение свободы.

Что нужно объяснить детям прямо сейчас

Цифровая гигиена сегодня - это не только защита от мошенников, но и понимание границ закона. Родителям рекомендуют провести серьёзный разговор с подростками и объяснить, что анонимности в сети не существует. Любой репост чужой угрозы или создание фейка в мессенджере оставляет цифровой след.

Если вы или ваш ребенок получили сообщение с угрозами, полиция советует не вступать в переписку и не пересылать текст друзьям. Единственно верный алгоритм - сразу сообщить в органы и сделать скриншот для следствия. МВД призывает граждан к ответственности: в вопросах общественной безопасности "шуток" не бывает.