По данным АО "Жайыктеплоэнерго", с 16 апреля по 1 сентября горячее водоснабжение приостановили на 25 улицах. Отключение воды в центре города связано с реконструкцией ТМ-7 и подготовкой к следующему отопительному сезону.
Напомним, что в коммунальном предприятии также готовятся к реконструкции внутриквартирных сетей в микрорайоне Строитель. В связи с чем воду отключили в районе Детского сада, Ремзавода и Затона Чапаева.
Список адресов, где воды не будет до 1 сентября:
Акмурзина, 1
Мухита, 46/3, 46/4
Аманжолова 40,42, 49/1, 51. 89, 114/2,116
Некрасова, 22
Г. Караша, 12
Нурпеисовой, 14/1, 14/2, 14/3
Даулеткерея, 20, 31
Назарбаева, 148/1, 151/1, 151/2, 160, 180, 187, 185/2
Досмухамедова, 8, 77/1, 7712
Пугачева, 37
Ескалиева, 106, 120/1, 144
Савичева, 24/1, 43. 43/1
Жунисова, 78, 99/1. 103, 105, 114
Самарская, 32, 44. 65, 67, 71, 98, 103
К. Жумагалиев, 41, 43, 57
Сарайшык, 42
Карева, 41
Короленко, 32
Студенческая, 1а, з
Курмангазы, 33
Тайманова, 109
Лермонтова, 65
Х. Чурина, 30/1
Чалаева, 37
Шевченко, 65, 67