По данным АО "Жайыктеплоэнерго", с 16 апреля по 1 сентября горячее водоснабжение приостановили на 25 улицах. Отключение воды в центре города связано с реконструкцией ТМ-7 и подготовкой к следующему отопительному сезону. 

Напомним, что в коммунальном предприятии также готовятся к реконструкции внутриквартирных сетей в микрорайоне Строитель. В связи с чем воду отключили в районе Детского сада, Ремзавода и Затона Чапаева.

Список адресов, где воды не будет до 1 сентября:

  • Акмурзина, 1

  • Мухита, 46/3, 46/4

  • Аманжолова 40,42, 49/1, 51. 89, 114/2,116

  • Некрасова, 22

  • Г. Караша, 12

  • Нурпеисовой, 14/1, 14/2, 14/3

  • Даулеткерея, 20, 31

  • Назарбаева, 148/1, 151/1, 151/2, 160, 180, 187, 185/2

  • Досмухамедова, 8, 77/1, 7712

  • Пугачева, 37

  • Ескалиева, 106, 120/1, 144

  • Савичева, 24/1, 43. 43/1

  • Жунисова, 78, 99/1. 103, 105, 114

  • Самарская, 32, 44. 65, 67, 71, 98, 103

  • К. Жумагалиев, 41, 43, 57

  • Сарайшык, 42

  • Карева, 41

  • Короленко, 32

  • Студенческая, 1а, з

  • Курмангазы, 33

  • Тайманова, 109

  • Лермонтова, 65

  • Х. Чурина, 30/1

  • Чалаева, 37

  • Шевченко, 65, 67