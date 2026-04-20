По данным Бюро национальной статистики, средняя цена черного чая в марте была 5 846 тенге за килограмм. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года цена выросла на 6,9%. В среднем казахстанцы платят около 1 462 тенге за 250 граммов чая.

По регионам самый дешёвый чай продается в Семее - 5 300 тенге за килограмм. А самый дорогой в Шымкенте (6 747 тг\кг), Атырау (6 338 тг\кг) и Кызылорде ( 6 069тг\кг). В остальных регионах цена варьируется от 5,4 тысячи до 5,9 тысячи тенге за килограмм.

По подсчетам аналитиков, на одного человека приходится около 100 грамм чая в месяц. А главными поставщиками чая в Казахстан являются Кения, Индия и Китай.

