В Родительский день, 21 апреля, до кладбища будут организованы специальные рейсы двух автобусных маршрутов.

Радоница, или Родительский день, отмечается в первый вторник после Пасхальной недели. Дата ежегодно меняется: в 2026 году она приходится на 21 апреля. В этот день православные посещают кладбища, чтобы почтить память усопших.

Как сообщили в пресс-службе акимата Уральска, для удобства горожан в этот день до городского кладбища будут курсировать два маршрута: №5 и №22.

- В Родительский день, 21 апреля, автобусный маршрут №5 будет курсировать до кладбища, а вот маршрут №22 - через один автобус, - сообщили в акимате.

Отметим, что до кладбища будут ездить не все маршруты №5, а по времени: в 07:00, 10:00, 12:25 и 15:28.