Синоптики рекомендуют жителям учитывать погодные условия и быть готовыми к перепадам температуры и усилению ветра.

20 апреля в Уральске и других городах запада страны ожидается переменчивая погода - в одних регионах потеплеет, в других возможны осадки и усиление ветра.

В Уральске синоптики прогнозируют облачную погоду без существенных осадков. Днём воздух прогреется до +15 градусов, ночью температура опустится до +9. Ветер умеренный.

В Атырау будет теплее - до +18 градусов днём. Однако возможен кратковременный дождь и усиление ветра. Ночью столбики термометров покажут около +11.

В Актобе ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура днём составит +15 градусов, ночью - около +8.

В Актау прогнозируют тёплую, но ветреную погоду. Днём воздух прогреется до +15 градусов, без осадков. Ночью - около +10.